Comment retrouver ma paix intérieure?

Mon conjoint et moi sommes tous deux enseignants. Nous avons un garçon de huit ans et une petite fille de 10 mois. Après la naissance de mon garçon j’avais fait une grosse dépression post-partum et je m’étais mis en tête que la maternité, ce n’était plus pour moi. Quand la pandémie est survenue en mars 2020 et qu’on s’est retrouvés à la maison tous les trois, au lieu de me déplaire, c’est comme si ça m’avait donné une plus grande envie de promiscuité avec mon conjoint, et en même temps, l’envie d’avoir un autre enfant.

J’ai donc eu ma fille en pleine pandémie, mais on aurait dit que l’adversité me rendait plus combative qu’à ma première grossesse. Nous avons repris le collier des cours en présentiel en septembre et je me sentais prête à affronter cette rentrée, vu qu’on avait déniché une garderie pour le bébé. Mais on dirait que depuis la mi-octobre, rien ne va plus. Je suis devenue impatiente en classe comme à la maison, et quand mon mari veut faire les choses à ma place pour me libérer, je rue dans les brancards.

Je suis tellement mal au fond de moi que chaque lever le matin m’est insupportable. Je ne surnage que grâce à ma conscience professionnelle, sinon je craquerais. Mon mari fait de son mieux avec notre fils et m’aide aussi avec la petite, mais on dirait que ça n’est pas assez. Pensez-vous que cette fois je pourrais faire une vraie dépression ? je n’ai tellement pas envie d’abandonner mes élèves que je tiens le coup encore, mais de justesse.

Anonyme

Une personne ayant fait une dépression post-partum lors d’un précédent accouchement est plus à risque que quiconque de récidiver vers la dépression lors d’un accouchement subséquent. Ne jouez pas avec le feu et consultez au plus vite. Votre santé mentale future requière la plus grande vigilance de votre part.