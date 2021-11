MORIN, Léonette Gagné



À la résidence À la Source de Saint-Alexandre le 28 octobre 2021, est décédée à l'âge de 88 ans et 7 mois Mme Léonette Gagné, épouse de feu M. Robert Morin; fille de feu Mme Élisabeth Dumont et de feu M. Charles-Eugène Gagné (feu Mme Clara Lagacé). Elle demeurait à Saint-André, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 5 novembre de 12 h à 14 h 40.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Lise Thiboutot), Gaston (Marthe Landry), Claude (Jocelyne Sirois); ses petits-enfants: Caroline (Hubert Sabino), Marie-Ève, Renée (Frédérik Bernier), Karine (Isabelle Tardif), Marie-Claude (Maxime Émond), Nancy (Olivier Coté-Mantha); ses arrière-petits-enfants: Malik, Jasmine, Norah, Raphaël, Jérémie, Émilie. Elle était la sœur de: feu Blaise (Rita Charon), Liliane, Rollande (Claude Poitras), feu Jean-Paul, Nicole (Yvan Dionne), Yvan (Lise Gagné), feu Marie-Paule. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Gagné, Lévesque et Morin ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence À la Source pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la