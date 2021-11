Jeff Petry a de gros patins à chausser

MONTRÉAL | Jeff Petry a fait une confession intéressante à la veille de ce match contre les Islanders de New York. Questionné sur la fameuse pression avec la blessure à très long terme du capitaine Shea Weber, l’Américain de 33 ans n’a pas caché que ça le chicotait depuis le début de la saison.

« Je crois que oui, je ressentais une plus grande pression, a dit Petry. Il y a des moments où je sentais que je devais élever mon jeu et je cherchais à être une personne que je ne suis pas. »

« Je n’ai pas besoin de me placer plus de pression, a-t-il continué. Je dois simplement jouer comme je le faisais dans le passé. J’ai besoin de bien patiner et de jouer avec conviction. Je dirais que je me plaçais trop de pression sur les épaules. Je dois juste me concentrer sur mon jeu pour revenir le défenseur que j’étais lors de la dernière saison et avant ça. Pour la question du leadership, je ne suis pas le gars qui parle le plus dans un vestiaire. J’ai besoin de montrer l’exemple sur la glace. Mais c’est difficile quand tu t’attends à jouer à un certain niveau et que tu ne le fais pas. »

Blessé face aux Kings

Petry est redevenu le Petry qu’on connait lors de la visite des Red Wings. Jumelé à Ben Chiarot, le numéro 26 a joué 26 min 22 s contre la bande à Joe Veleno et Filip Zadina. Il a obtenu une passe sur le premier but du match, celui de Nick Suzuki, pour récolter seulement son deuxième point de la saison.

« J’ai parlé avec Luke Richardson (entraîneur des défenseurs) au cours des derniers jours, a-t-il mentionné. J’ai besoin de simplifier mon jeu. Si je me concentre sur mon jeu défensif et que je joue bien dans mon propre territoire, je finirai par générer plus de chances de marquer offensivement. Ça recommencera à cliquer. Les points reviendront. »

Petry a joué les onze matchs des siens depuis le début de la saison. Il aurait toutefois pu déclarer forfait à ses deux dernières sorties, face aux Ducks à Anaheim ou face aux Wings à Montréal. Mais il a refusé de le faire.

« Je me suis blessé contre les Kings à Los Angeles, a-t-il précisé. J’ai ressenti un peu d’inflammation par la suite. Mais après le match contre les Kings, j’ai reçu des traitements et je me suis rapidement mieux senti. Je dois juste faire attention. Ce n’est rien de trop sérieux. »

