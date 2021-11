Déballage sous haute surveillance: l’exposition Pompéi. Cité immortelle prend forme

Opération immensément délicate, les techniciens du Musée de la civilisation ont déballé, mercredi matin, une des œuvres majeures de l’exposition Pompéi. Cité immortelle : le moulage d’une femme pétrifiée lors de l’éruption du Vésuve en l’an 79.

On peut voir et imaginer, sur ce corps, face contre sol, tête appuyée contre son avant-bras droit, la souffrance ressentie par cette personne. Près d’elle, sur un podium bleu nuit, les moulages d’un adulte, d’un enfant et d’un porcelet.

Photo Stevens LeBlanc

Lorsque l’exposition accueillera le public, le 18 novembre, des projections avec des cendres tombant du ciel entoureront les visiteurs lors de ce segment intitulé «Ils sont toujours parmi nous».

«C’est un espace qui mène inévitablement au recueillement et à l’émotion. La technique du moulage des empreintes laissées par les corps dans la cendre permet de distinguer le visage, la posture de la personne et, parfois même, l’effroi ressenti lors du choc», a lancé Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée, quelques minutes avant le déballage de cette pièce.

Les moulages de ces quatre corps pétrifiés sont arrivés à Québec le 14 octobre dernier. Ils ont fait le trajet Naples-Liège, pour ensuite s’envoler vers New York et prendre la route du Musée de la civilisation.

Photo Stevens LeBlanc

«C’est vraiment le clou de la visite. Cette zone va être éclairée de façon dramatique et un peu sombre. On sent déjà que ça sera un moment très touchant», a précisé Marie-Christine Bédard, chargée du projet au Musée.

Moment euphorique

Elle n’était pas trop nerveuse lorsqu’on a procédé, mercredi, en fin d’avant-midi, au déballage de cette dernière pièce.

«Les techniciens en muséologie qui ont fait le déballage ont de 20 à 30 années d’expérience. Ils sont habitués à manipuler des pièces de grande valeur. C’est toujours un moment un peu stressant, mais c’est aussi un moment euphorique», a-t-elle laissé tomber, une fois la délicate opération complétée.

Une des techniciennes retire une à une les vis des panneaux du caisson. On ressent, lorsque l’on sort la pièce, une certaine tension.

Photo Stevens LeBlanc

Luigi Musella, restaurateur du Musée Archéologique National de Naples, multiplie les directives par l’intermédiaire d’un interprète. Le moulage, en plâtre, en plus d’être fragile, est beaucoup plus lourd que ceux en résine déballées plus tôt mercredi matin.

De la mousse protectrice est déposée entre les points d’appui du moulage et la surface du podium où elle passera les prochains mois. L’opération est minutieuse et la prudence est extrême. C’est au millimètre près.

L’exposition Pompéi. Cité immortelle mettra en vedette 110 objets témoignant de la richesse du savoir et du raffinement des Romains habitant cet endroit avant l’éruption du Vésuve le 24 octobre 79. L’éruption a fait un nombre approximatif de 3000 victimes.