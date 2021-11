Des élèves contraints de manger par terre

Des parents d’élèves d’une école secondaire de Saint-Jérôme sont furieux contre la direction qui a laissé des enfants dîner en position assise au sol durant des semaines en raison d’un manque de place à la cafétéria.

«Je trouve ça complètement ridicule que des jeunes mangent assis dehors au froid ou debout devant leur casier. Ce n’est vraiment pas à prendre à la légère», dénonce en entrevue avec le Journal Alexandra St-Jean, maman d’une ado à l’école secondaire Cap-Jeunesse.

La mère de famille s’est d’abord plainte à la direction de l’établissement scolaire. Excédée par l’inaction de celle-ci, elle a lancé une pétition sur le web qui a récolté plus de 300 signatures de parents en moins de deux journées la semaine dernière.

Capture d'écran, Change.org

Troubles alimentaires

« La direction de l’école est assise à une table le midi, non? Pour moi, c’est le minimum pour les enfants aussi. J’ai même reçu des témoignages de parents qui m’ont dit que leurs enfants ont des troubles alimentaires dorénavant parce qu’ils préféraient ne plus manger le midi. Un père m’a aussi dit que son ado est tombée dans les pommes à cause de ça», fulmine Mme St-Jean.

Roxanne Duquette, maman d’une ado en secondaire 1 à cette école, confie que sa fille dîne désormais chez son grand-père en raison du manque de places à la cafétéria.

«Ça n’a pas de bon sens de ne pas avoir de place où dîner. Elle mange assise par terre ou devant son casier avec ses amis. C’est très difficile la rentrée au secondaire. Les ados sont déjà très anxieux», critique Mme Duquette.

La direction réplique

La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN), dont fait partie l’école de Saint-Jérôme, assure que son équipe est «déjà en action pour trouver les solutions».

«La direction de l’école a mis en place différentes solutions pour offrir des espaces supplémentaires aux élèves, notamment l’ouverture de la mezzanine pour permettre des groupes d’élèves de bénéficier de ces places assises», indique Nadyne Brochu, conseillère en communication à la CSRDN.

Mme Brochu confirme aussi au Journal que l’heure du dîner sera dorénavant scindée en deux à l’école secondaire de Saint-Jérôme. Ainsi, deux vagues d’élèves mangeront à des moments différents pour permettre à tous les ados de dîner assis à la cafétéria.

Notons que cette solution a été communiquée vendredi dernier par courriel à tous les parents de l’école secondaire de Saint-Jérôme quelques heures seulement après que le Journal a demandé une entrevue à la CSRDN.

«Ce sont les contraintes liées à l’application des mesures sanitaires qui ont une influence sur la situation. En temps ‘’normal’’, l’école ne rencontre pas ce genre de problème», note Nadyne Brochu.