L'HEUREUX, Soeur Fernande

s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth, le 29 octobre 2021, est décédée soeur Fernande L'Heureux, en religion soeur Germaine-Marie, soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 97 ans dont 74 ans de vie religieuse, fille de feu dame Germaine Mauger et de feu Adélard L'Heureux. Elle demeurait à Lévis et elle était native de Loretteville, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la soeur de feu Marguerite L'Heureux, feu Robert L'Heureux (feu Yolande Bastien), feu Jeannine L'Heureux et de feu Simon L'Heureux (feu Jeanine Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins et cousines.La défunte sera exposée à lajeudi 4 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 14 h.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction du