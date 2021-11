Élections municipales: suspense et luttes serrées

La pandémie, l’élection fédérale, le discours d’ouverture de François Legault, la nomination du Conseil des ministres, la COP26.

Ça n’a pas été facile pour les candidats aux élections municipales partout au Québec de se frayer un espace dans l’actualité, et surtout, dans les préoccupations des citoyens en vue des élections de ce dimanche 7 novembre.

Suspense

À Montréal, qui gagnera le combat revanche entre Plante et Coderre ? Impossible de prédire à ce moment-ci. La lutte est féroce.

À Québec, le maire Labeaume a cédé son flambeau à Marie-Josée Savard. Pourra-t-elle l’emporter devant le chef de l’opposition Jean-François Gosselin et le petit nouveau Bruno Marchand qui fait une montée tardive dans les sondages ?

Les maires des quatre plus grandes villes ont quitté : Québec, Laval, Gatineau, Longueuil. Qui seront les nouveaux visages ? Quelle sera l’issue des courses dans 530 municipalités, et notamment à Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Terrebonne, Saint-Jérôme, Drummondville, Rimouski ?

Il y a encore beaucoup de suspense et des luttes serrées un peu partout au Québec. Ce sera intéressant de voir les taux de participation.

Au-delà des égouts et des vidanges

La politique municipale, ce n’est plus juste les égouts, les vidanges, l’asphalte et le déneigement !

Aménagement, transport collectif, police, pompier, protection de l’environnement, logement, itinérance, parc, piscine, bibliothèque, culture, aréna, signalisation routière, réfection et sécurisation des rues, aménagements piétons et cyclables, mobiliers urbains, plantation d’arbres et de fleurs, gestion du bruit, art urbain, taxation, budget, tarifs, zonage, ligue sportive, stationnement...

Créer des villes modernes, fluides, propres, vibrantes, à échelle humaine, c’est vraiment intéressant.

Dernière étape

Il n’est pas trop tard pour s’intéresser au programme, aux priorités et valeurs des candidats et des équipes qui se présentent à la mairie et dans votre quartier. Leur manière de vouloir développer votre communauté, leur personnalité, leur disponibilité en disent beaucoup sur le type d’élu qui œuvrera au quotidien dans votre coin de pays.

Allez voter, vos élus seront là durant quatre ans... pour le meilleur ou pour le pire !