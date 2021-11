[EN IMAGES] Spectaculaire capotage à Beauport

Une voiture a fait un capotage spectaculaire en début de soirée mercredi, dans le secteur de Beauport.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Deux personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident survenu sur le boulevard des Chutes. Elles ont subi des blessures mineures.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’automobile a heurté d’autres véhicules avant de se retrouver à l’envers sur le toit.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les services d’urgence ont été alertés vers 19h15.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’alcool et la vitesse sont exclues des hypothèses. La conduite dangereuse n’est pas en cause non plus.