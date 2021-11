Fleuron du Saguenay-Lac-Saint-Jean: Eugène Allard Cuisine et Tendances s’installe à Québec

L’entreprise Eugène Allard Cuisine et Tendances ouvre une quatrième succursale à Québec, soit son premier magasin à l’extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette entreprise familiale, spécialisée en équipements et accessoires de cuisine, ouvrira les portes de sa nouvelle succursale ce jeudi. Les locaux, d’une superficie totale de 15 000 pieds carrés, sont situés sur le boulevard Pierre-Bertrand.

La présence d’Eugène Allard Cuisine et Tendances dans la région permettra de mieux répondre aux besoins de sa clientèle qui est déjà bien établie dans la Capitale-Nationale.

«Ouvrir une succursale à Québec, c’était une suite logique des choses que l’on analysait depuis plusieurs années. Ce qui a fait en sorte qu'on a pris la décision de s’implanter ici, c’est surtout la concentration de nos ventes en ligne vers la ville de Québec et aussi l’implication et le désir de nos équipes en place d’ouvrir avec nous dans la Capitale-Nationale», souligne William Allard, copropriétaire du magasin.

Il s’agit également d’un premier pas dans la direction des projets à long terme de l’entreprise, soit une présence à l’échelle provinciale. Pour l’heure, aucune autre ville n’a encore été déterminée pour l'accueil d'un nouveau magasin, mais M. Allard pense déjà à une deuxième succursale qui serait située plus à l’est de la ville.

Le magasin de Québec proposera une surface de vente de 10 000 pieds carrés destinée aux particuliers ainsi qu’un espace de 3000 pieds carrés entièrement consacré à la marchandise commerciale.

Cette deuxième offre plus ciblée vise notamment à servir facilement les propriétaires de restaurants, qui pourront désormais accéder facilement à de l’équipement dans un magasin ayant pignon sur rue.

Expérience différente

L’expérience de magasinage à Québec sera différente de celle proposée dans les trois magasins du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Ce sera la même offre de produits, mais on a eu, à Québec, l’opportunité de partir à zéro. Donc, ce n’est pas seulement la présentation de produits qui est complètement refaite à neuf, c’est aussi le local et la disposition des meubles de présentation. C’est très différent en termes [visuels]», précise-t-il.

Particuliers et entrepreneurs pourront y trouver vaisselle, verrerie, coutellerie, décorations saisonnières, café et accessoires de torréfaction et quelques produits alimentaires fins.