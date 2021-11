Grève des employés: aucun traversier entre Québec et Lévis pour quatre jours

Les traversiers qui assurent habituellement la liaison entre Québec et Lévis resteront à quai pendant quatre jours en raison d’une grève déclenchée mercredi matin.

La centaine d’employés de la Traverse Québec-Lévis emboîtent ainsi le pas de leurs collègues des traverses de Sorel-Tracy–St-Ignace-de-Loyola et de Matane–Baie-Comeau–Godbout. Ces derniers ont débuté leur débrayage de quatre jours lundi et mardi, respectivement.

La veille, la Société des traversiers du Québec (STQ) et le Regroupement des traversiers de la CSN se sont retrouvés à la table des négociations. Mais les pourparlers ont rapidement achoppé, d’après la CSN.

QL En raison d'une grève, traversées annulées entre le 3 NOV, 1 h 30 et le 7 NOV, 6 h 30 Info : https://t.co/KzFPTDbBNa. — Traverse de Québec (@TraversiersQL) October 28, 2021

Le conflit réside principalement dans le paiement de différentes primes, le traitement du temps supplémentaire et les conditions de travail. Le tout permettrait de bonifier la rémunération globale et d’avoir une meilleure attraction et rétention du personnel, indique-t-on.

Les personnes qui voudront emprunter la Traverse Québec-Lévis devront donc patienter à dimanche, 5h30, avant d’y avoir à nouveau accès.

Le syndicat tient d’ailleurs un point de presse à ce sujet, mercredi matin, devant l’Assemblée nationale.

Plus d'informations à venir...

