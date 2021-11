Identité en construction pour les hôtes de la Coupe Memorial

Les Sea Dogs de Saint-Jean ne connaissent pas exactement le début de saison auquel on s’attendrait d’une équipe qui recevra le tournoi de la Coupe Memorial en juin prochain.

« Il reste du travail à faire », convient le pilote de l’équipe, Gordie Dwyer.

Ceux qui seront en visite au Centre Vidéotron jeudi soir, pour y affronter les Remparts, présentent un dossier de 5-5-0-2 depuis le début de la saison, ce qui les place au 15e rang du classement général de la LHJMQ, sur 18 équipes.

« Il reste du travail à faire à Saint-Jean. On est très contents d’avoir obtenu le tournoi de la Coupe Memorial, mais ça vient avec du travail. En ce moment, on se concentre à mettre une structure en place, à développer une identité d’équipe et un esprit de compétition. On connaît actuellement de meilleurs moments », a exprimé l’entraîneur-chef à son arrivée à Québec, mercredi en fin d’après-midi.

Chaque année, l’équipe hôtesse de la Coupe Memorial est scrutée à la loupe et est pratiquement condamnée à l’excellence.

« On essaie de se concentrer sur nos affaires. On procède à l’évaluation de nos joueurs et on regarde ce qu’on a besoin et où on peut s’améliorer. C’est sûr que c’est de la pression pour une équipe parce que les autres formations sont toujours à leur meilleur quand ils t’affrontent. »

ABSENTS DE TAILLE

Il faut dire que l’organisation néo-brunswickoise a entamé la saison privée de deux pièces importantes, soit l’attaquant Ryan Francis et le défenseur Yan Kuznetsov, qui ont plutôt débuté tous deux avec le club-école des Flames de Calgary, le Heat de Stockton.

Une première bonne nouvelle est venue dimanche pour Gordie Dwyer, quand il a appris que Francis avait été retourné dans les rangs juniors. À son premier match avec l’équipe, il a récolté un but et une passe dans une victoire de 4 à 3 contre les Mooseheads d’Halifax.

Dans le cas de Kuznetsov, il est toujours à Stockton. Les Sea Dogs avaient utilisé leur choix de première ronde au dernier repêchage européen pour sélectionner ce grand Russe, une sélection de deuxième tour des Flames en 2020.

« On l’a repêché dans le but qu’il se rapporte à nous. En bout de ligne, il reste un espoir des Flames de Calgary et c’est entre leurs mains. On pense qu’on lui offre une excellente opportunité à Saint-Jean et on a un très bon plan de développement pour lui. On s’attendait à avoir une réponse plus tôt, mais on travaille avec ce qu’on a. S’il se présente, il sera un gros morceau. »

TRANSACTIONS

À entendre Dwyer, de pair avec les propos du directeur général Trevor Georgie lors de l’annonce de l’équipe hôtesse de la Coupe Memorial, quand il avait clairement mentionné qu’il avait les éléments pour améliorer l’équipe par voie de transaction, il ne faudra pas se surprendre de voir les Sea Dogs être très agressifs sur le marché, lors de la période des Fêtes.

En termes de poker, Saint-Jean y va all-in cette année.

« C’est notre mentalité. On a l’opportunité de recevoir la Coupe Memorial et Trevor a des atouts pour aider l’équipe. Par contre, de mon côté, je me concentre sur les joueurs qu’on a en ce moment. C’est important de développer une structure. »