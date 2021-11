Jackie Smith lance un appel aux électeurs de Limoilou

La candidate à la mairie de Québec, Jackie Smith, a lancé un appel au vote dans le district de Limoilou, où une victoire de sa colistière lui garantirait un siège à la table du conseil municipal en cas de défaite à la mairie.

• À lire aussi: Mairie de Québec: le chef de cabinet de Québec 21 jette les gants!

«Depuis 14 ans, Limoilou, c’est le dépotoir des mauvais projets de l’équipe Savard-Labeaume. D’avoir une mairesse qui est ancrée dans Limoilou, ou une cheffe de l’opposition, ou même une conseillère municipale, c’est extrêmement important, parce qu’on est le seul parti qui se bat vraiment pour les citoyens et qui veut faire véritablement la transition écologique, et ça passe par Limoilou», a affirmé la cheffe de Transition Québec mercredi.

Dans ce district, la colistière de Mme Smith, Madeleine Cloutier, affronte la conseillère municipale sortante, Suzanne Verreault, élue pour la première fois en 2009, qui se présente dans l’équipe de Marie-Josée Savard.

Québec Forte et Fière soumet la candidature de Florent Tanlet, Démocratie Québec celle de Simon Levasseur, et Québec 21 a misé sur Stéphane Gignac.

La cheffe de Transition Québec s’est présentée devant les médias mercredi aux côtés de trois personnalités politiques qui habitent à Limoilou et qui l’appuient. Il s’agit de Paul Crête, ancien député bloquiste dans le Bas-Saint-Laurent, Claire Vignola, ancienne candidate du Parti québécois dans Jean Lesage, et Sébastien Bouchard, ancien candidat de Québec solidaire dans cette même circonscription.

«Dès le départ, Transition Québec s’est dit contre le 3e lien de la CAQ, et ça, pour moi, c’est primordial. On dit tout le temps que les citoyens n’ont pas toujours la chance de s’exprimer, mais là ils ont la chance de s’exprimer lors de l’élection, et ils ont la chance en même temps d’avoir un parti d’avenir, jeune», a soutenu M. Crête.

À VOIR AUSSI...