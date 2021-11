Klô Pelgag ajoute 4 Félix à sa cagnotte

Après sept trophées remportés au Gala de l’Industrie lundi, voilà que le « raz-de-marée Klô Pelgag » s’est poursuivi mercredi soir, lors du Premier Gala de l’ADISQ. Klô et ses acolytes ont ajouté quatre Félix à leur récolte annuelle (Album alternatif , Album choix de la critique, Collaboration internationale et Vidéo de l’année).

On savait que 2021 serait l’année de Klô Pelgag, elle qui a vu son projet recevoir un total de 16 nominations pour les trois galas de l’ADISQ. Les deux premiers galas de la musique présentés plus tôt cette semaine nous donnent raison avec déjà 11 trophées attribués à la musicienne et son équipe. Et tout ça, alors que le gala principal dominical n’a pas encore eu lieu!

Dans la catégorie Album alternatif, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a coiffé les disques d’Abelaïd (Adib Alkhalidey), Comment Debord, Laurence-Anne et Robert Robert.

La relevée catégorie du choix de la critique a vu l’auteure-compositrice devancer Louis-Jean Cormier (Le ciel est au plancher), Antoine Corriveau (Pissenlit), Ariane Moffatt (Incarnat) et Vincent Vallières (Toute beauté n’est pas perdue).

Pour la collaboration internationale de l’année, le duo formé de Klô Pelgag et Pomme, pour la chanson Sorcières, a battu notamment les grosses pointures Pierre Lapointe et Mika, qui avaient fait Six heures d’avion nous séparent.

Dimanche soir, Klô Pelgag aura l’occasion d’ajouter trois autres trophées à son manteau de cheminée, elle qui est nommée dans les catégories Auteur.e ou compositeur/compositrice de l’année, Interprète féminine de l’année et Spectacle en ligne francophone.

3 trophées pour Charlotte Cardin

Mis à part Klô Pelgag, le Premier Gala de l’ADISQ, animé pour une troisième fois par Pierre Lapointe, a aussi couronné Charlotte Cardin dans trois catégories (Album anglophone, Artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec et Spectacle en ligne anglophone/autres langues).

Dans les autres Félix attribués à des albums, on compte Marie Davidson & L'Œil Nu (autres langues), Charles Richard-Hamelin & Andrew Wan (classique soliste et petit ensemble), Vincent Vallières (folk), Jordan Officer (jazz), CRi (musique électronique), Ramon Chicharron (musiques du monde), Roxane Bruneau (pop), Bon Débarras (traditionnel) et Ari Cui Cui (jeunesse).

Damien Robitaille a quant à lui remporté le Félix de l’artiste ayant le plus rayonné sur le web. Le spécial pour les 85 ans d’Yvon Deschamps a de son côté été sélectionné Spectacle en ligne d’humour.