La Banque du Canada veut analyser les effets des changements climatiques sur l'économie

La Banque du Canada a annoncé, mercredi, qu’elle va développer une série d’outils pour tenter de mieux tenir compte des impacts des changements climatiques sur le système financier.

Ainsi, la Banque souhaite élaborer «de nouveaux modèles et de nouvelles sources de données» pour mieux comprendre et évaluer les effets des changements climatiques et de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone ou carboneutre sur les régions et les secteurs des économies canadienne et mondiale.

Ces outils serviront à mesurer «l’exposition du système financier canadien aux risques climatiques» et «renforcer les capacités de gestion de ces risques», a expliqué l’institution mercredi en dévoilant une série de mesures pour verdir ses activités.

Les résultats de ces analyses seront communiqués par l’institution et feront notamment partie de son «Rapport sur la politique monétaire».

«La Banque du Canada reconnaît l’importance de tenir compte de telles considérations dans ses travaux visant à favoriser la prospérité économique et financière des Canadiens», a-t-elle ajouté par communiqué.

Pour «faire preuve de leadership», la Banque du Canada compte adopter des «pratiques exemplaires» pour notamment mesurer et divulguer les émissions de carbone générées par ses différentes activités.

«Par ses actions, la Banque veut amener les participants aux marchés financiers canadiens et d’autres entreprises à assurer une meilleure gestion des enjeux climatiques», a-t-on précisé.

