«C'est leur faute»: la mère de Norah et Romy déplore «l’inaction» de la SQ

Loin d’apaiser sa douleur, la mère de Norah et Romy Carpentier croit que les conclusions du rapport du coroner viennent mettre en évidence «l’inaction» de la Sûreté du Québec qui a eu 18 heures pour sauver ses filles.

«On avait une chance, je suis persuadé de ça», lance Amélie Lemieux, la mère de Norah, 11 ans et Romy, 6 ans, tuées par Martin Carpentier le 9 juillet 2020 à St-Apollinaire. La mère de 37 ans avouait ne pas «en mener large», particulièrement depuis qu’elle a en main les conclusions de la coroner sur les circonstances du décès de ses filles.

Elle se dit particulièrement blessée par «l’inaction» de la Sûreté du Québec lors de la disparition. «Ils peuvent se backer tant qu’ils veulent, c’est leur faute», lâche-t-elle. «Moi, je vis avec le constat», ajoute Amélie Lemieux, la voix cassée.

18 heures pour les trouver

La mère est particulièrement troublée par le délai entre l’accident survenu vers 21h le 8 juillet et le décès de ses filles, tuées d’un coup de branche de bois par leur père dans l’après-midi du 9 juillet.

«Il a donné 18 heures à la SQ, lâche-t-elle en parlant de Martin Carpentier. «Il avait besoin d’aide et il nous a donné 18 heures pour l’aider et on n’a pas été capable» dit la mère qui n’entretient aucune haine envers son ex-conjoint.

Avec colère, elle déplore ne pas avoir été pris au sérieux le soir du drame alors que les policiers cherchaient Martin Carpentier et les enfants. «Les enfants n’étaient pas en sécurité je le savais», affirme Mme Lemieux qui a tenté, sans succès, de faire valoir ce point aux enquêteurs.

Alerte AMBER

Celle qui affirme déceler «des trous partout» dans le fils des événements, est particulièrement heurtée par le délai avant que l’alerte AMBER soit diffusée. «Il était déjà trop tard quand elle a été déclenchée», rage-t-elle.

La «visibilité énorme» offerte par l’alerte AMBER aurait permis à des témoins de sortir plus tôt, est-elle persuadée. Elle pense notamment à deux témoins différents qui ont vu un père et deux enfants dans le secteur boisé à 5h30, puis 9h45.

«Ce n’est pas normal qui me ramène mes enfants dans une urne», souffle-t-elle en sanglot.

Poursuite?

Amélie Lemieux «n’exclut rien» quant à la possibilité d’une éventuelle poursuite contre la SQ bien qu’elle ne se dit pas en mesure de prendre une décision pour le moment. «J’essaye juste de gérer la nouvelle, de garder la tête hors de l’eau», répond-elle, blessée.

