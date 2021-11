L’arrivée officielle du bon d’achat

Fini l’époque où vous deviez rappeler au service à la clientèle de la Fédération des clubs de motoneigistes, afin d’apporter vous-même des corrections à votre dossier pour votre droit d’accès.

« Depuis quelques années, on se rendait compte que des motoneigistes s’achetaient une motoneige et la recevait après le début de la saison, d’expliquer le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches. Nous avions mis en place un système qui faisait en sorte que s’ils désiraient acheter leur droit d’accès durant la prévente, avant d’avoir reçu leur motoneige, dans les cases où l’on demandait les numéros de série et de la plaque d’immatriculation de la motoneige, nous permettions de placer des X. Une fois que le motoneigiste avait eu sa motoneige, il rappelait chez nous pour apporter les corrections nécessaires. Cette saison, avec la COVID, pour toutes sortes de raisons, on comprend que des utilisateurs vont recevoir leur motoneige en janvier ou même en février. Afin d’éviter le travail supplémentaire pour nos gens au bureau et aussi pour faciliter la vie aux motoneigistes, nous avons cherché une solution, ce qui nous a amenés à créer le bon d’achat. »

UNE SOLUTION INTÉRESSANTE

À la fin de la saison dernière, l’exécutif de la Fédération s’était réuni pour discuter d’une solution plus intéressante pour les motoneigistes.

« Nous nous sommes penchés sur ce dossier qui demandait beaucoup et aux motoneigistes et à notre équipe du service à la clientèle, explique le DG. Il fallait trouver une solution pratique et intéressante. C’est à ce moment-là qu’a été créé le bon d’achat qui est maintenant disponible. »

Une façon rapide et simple.

« L’utilisateur va se rendre sur le profil qu’il a créé pour l’achat en ligne lors de l’actuelle prévente. Il va se voir attribuer un numéro qui lui permettra d’y retourner plus tard, lorsqu’il aura sa motoneige et son immatriculation. Alors, il n’aura qu’à remplir les données manquantes pour mettre en marche le processus lui permettant, dans un premier temps, d’imprimer un droit d’accès temporaire. Automatiquement, le tout va se poursuivre jusqu’au moment où il va recevoir son droit d’accès officiel par la poste. »

Cette façon de faire se veut plus facilitante pour les motoneigistes.

« Nous espérons qu’ainsi les motoneigistes vont pouvoir profiter de leur saison en s’enlevant ce souci de toujours communiquer avec nos services pour arriver à obtenir leur droit de passage. »

Les droits de passage sont vendus en ligne.

RETOUR À LA NORMALE

La saison 2021-2022 va offrir une sorte de retour à la normale, même si certaines normes sanitaires sont toujours en vigueur.

« Présentement, si on compare les chiffres à l’année dernière, à pareille date, c’est plus de 1000 droits d’accès de plus qui ont été vendus. Cette situation reflète vraiment ce que les manufacturiers nous disent, à savoir que tout est vendu. Nous risquons d’atteindre un sommet en termes de nombre de membres à la Fédération. »

Un autre élément qui fait le plaisir de M. Desrochers, c’est le retour des amateurs de l’extérieur du Québec.

« Au niveau touristique, nous sommes très contents de pouvoir accueillir de nouveau les motoneigistes américains et ontariens. Nul doute que tous nos partenaires vont être très heureux de pouvoir vivre une saison normale, si on peut le dire ainsi. »

La réputation de la qualité de sentiers du Québec fait d’ailleurs la différence, selon l’expert.

« Nous avons réussi, avec l’aide précieuse de nos bénévoles, à monter un réseau qui fait l’envie de plusieurs dans le monde de la motoneige. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ces gens de l’extérieur qui apprécient grandement notre réseau de sentiers de qualité, à la grandeur du Québec. Maintenant que tout est en place, il faut attendre la neige. Espérons que nous en aurons beaucoup et tôt. »

TOUT UN ENGOUEMENT

Les paroles du DG de la Fédération prennent tout leur sens lorsque l’on fait une petite tournée des différents concessionnaires.

Dans la très grande majorité des cas, les ventes qui devaient se faire jusqu’à la fin décembre, comme c’est le cas dans une saison normale, sont terminées. Ils ne veulent plus prendre de commandes parce qu’ils ne connaissent pas vraiment les délais de livraison. Les motoneiges qui arrivent sont vendues pour la plupart.

Du côté des manufacturiers, ils ne peuvent pas suivre la cadence. Durant la pandémie, plusieurs usines ont arrêté la production. Tout le monde dans l’industrie croyait que ce serait long avant de pouvoir revenir à la normale. La réalité leur a joué un vilain tour si bien que plusieurs n’arrivent pas à rattraper les retards.