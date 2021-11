Le Drakkar s’incline en fusillade

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau n’a pas gagné, mais a tout de même récolté un point au classement mercredi soir, quand il s’est incliné 5-4, en fusillade, devant les Wildcats de Moncton.

En quête d’un deuxième gain d’affilée devant leurs partisans, les Nord-Côtiers auront eu le mérite de se battre jusqu’au bout dans ce duel serré qui s’est soldé en tirs de barrage.

Accusant un recul de 4-2 après deux périodes, les locaux n’ont pas baissé les bras pour revenir en force et prolonger le débat face à leurs visiteurs du Nouveau-Brunswick.

Les Wildcats l'ont finalement emporté avec deux buts marqués contre un dans l'étape ultime des tirs. Seul Justin Sullivan a fait scintiller la lumière pour les Baie-Comois.

Les vikings du navire ont de nouveau amorcé le match en force, mais les chats sauvages ont profité de la générosité du gardien de but Olivier Adam pour rentrer au vestiaire avec une avance de 2-1, après l’engagement initial.

Bénéficiant d’un double avantage numérique, l’ennemi a ensuite doublé son avance, mais le Drakkar est resté dans le coup grâce au deuxième but de la soirée du capitaine Jacob Gaucher.

Malgré le résultat final, les commentaires étaient plutôt positifs dans le clan des perdants. «Les gars ont compétitionné, ils ont été intenses et n’ont jamais lâché. Ils ont su revenir de l’arrière encore une fois», a louangé le pilote, Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef redoutait un certain relâchement à la suite du récent gain contre le Titan d’Acadie-Bathurst. «J’avais une certaine crainte, mais les joueurs ont travaillé fort dès le départ et n’ont jamais abandonné. Ils gagnent en confiance et commencent à comprendre que tout est possible quand ils compétitionnent sur la patinoire.»

En bref

Jacob Stewart, Étienne Morin, Brooklyn Kalmikov et Vincent Labelle ont inscrit les buts des vainqueurs en temps réglementaire. Les défenseurs Anthony Lavoie et Gabriel Belley-Pelletier ont réussi les autres filets du Drakkar dans les trois premières périodes de jeu. Le navire nord-côtier prendra la direction de l’Outaouais au cours des prochaines heures.