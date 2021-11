Le musée et la musique de 20Some

Pour son premier projet en solo, le membre de Dead Obies 20Some n’a visé rien de moins que le coup de circuit avec l’album Home Run, paru le 29 octobre dernier. Le rappeur de 34 ans, qui est à l’avant-plan de la scène du rap québécois depuis presque une décennie, décrit cet opus comme une ode à « ses premiers amours » et à sa jeunesse.

« Chacune des 13 chansons est inspirée d’une référence claire à quelque chose qui m’a fait triper plus jeune, indique-t-il. C’est très fidèle à moi-même. »

Pour ce faire, 20Some a choisi d’ancrer ce « musée de trucs qui [le] représentent » dans l’univers du baseball, comme le témoigne la pochette de l’album, fortement inspirée par celle de Dookie de Green Day.

« Je trouvais que c’était un bon véhicule pour passer un message, estime-t-il. La première métaphore avec le baseball, c’est la frapper en dehors du parc, frapper un gros coup. Le Home Run, ça part de là : tant qu’à faire quelque chose, essaie d’y aller pour le coup de circuit. »

Un devoir d’authenticité

Même si 20Some ne s’était jamais illustré en solo auparavant, il a pu compter sur la collaboration de plusieurs têtes d’affiche de la scène, principalement issues de son label Joy Ride Records. Le producteur Ajust, qui a réalisé l’album, est décrit par 20Some comme un « professionnel pur et dur ».

« Il travaille très bien et j’avais besoin de ça pour mon album, être plus structuré avec ma vie de famille. Les deux, on est allés à l’école. On a plus une compréhension de ce qu’est une date de remise que bien d’autre monde », a-t-il complété, ricaneur.

Le résultat : un album aux influences hip-hop old school et boom bap, mais remis au goût du jour avec un mixage et un matriçage plus actuels.

Il a aussi invité ses collègues de Dead Obies Joe Rocca et Greg Beaudin sur la pièce Knock Out, ainsi que les émérites Loud et Lary Kidd.

L’authenticité était d’ailleurs l’objectif premier de 20Some dans la conception de Home Run : entouré d’artistes qu’il connaît, abordant des thèmes qui résument sa vie, il a voulu offrir une « représentation de ce [qu’il] a été, sans essayer de cacher ou d’embellir des trucs ».

Le spectacle de lancement de l’album Home Run aura lieu ce soir au Cabaret Lion d’Or.