Le retour du Salon des artisans

Après une absence forcée en 2020, Roger Paradis du Salon des artisans de Québec (Groupe Pro-Expo) est vraiment heureux d’annoncer le grand retour de l’incontournable événement de magasinage du temps des Fêtes au Centre de foires de Québec, du 26 novembre au 5 décembre. Le salon sera ouvert du lundi au mercredi de 11 h à 18 h, les jeudis et vendredis de 11 h à 21 h et les samedi et dimanche de 10 h à 17 h et rappelons que l’entrée et le stationnement seront encore une fois gratuits. Depuis plus de 15 ans, le Salon des artisans de Québec attire une multitude de gens chaque année pour leur faire découvrir des créateurs, mais surtout des passionnés par leur art. Plus de 130 exposants, dont plusieurs dans la Zone agroalimentaire, seront sur place. Le passeport vaccinal ne sera pas exigé, mais le port du masque et la distanciation physique seront obligatoires.

Un atout de taille

Jacques Topping, président du conseil d’administration d’INO, m’annonce l’arrivée de Me Sébastien Proulx (photo) à titre d’administrateur de l’organisation. Avocat en pratique privée et membre du Barreau du Québec depuis 1999, il s’est fait connaître dans la sphère publique dès 2007 alors qu’il a été élu pour la première fois comme député à l’Assemblée nationale du Québec. Au fil des ans, il s’y est notamment distingué en tant que ministre de l’Éducation, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. En plus de siéger au conseil d’administration, il sera également membre du comité de gouvernance et capital humain.

Infirmière enseignante de l’année

Bravo à Marie-Michèle Tremblay (photo), conseillère pédagogique en Soins infirmiers à la formation continue a été nommée Infirmière enseignante de l’année par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ). Ce prix souligne la contribution exceptionnelle d’une infirmière enseignante dont les réalisations concrètes lui ont permis non seulement de se distinguer, mais aussi d’influencer l’exercice de la profession. À l’emploi du Cégep Limoilou depuis 2013, Marie-Michèle a occupé différents postes : soins infirmiers à la formation régulière, coordonnatrice en Soins infirmiers à la formation continue en 2019-2020 et conseillère pédagogique en Soins infirmiers à la formation continue depuis septembre 2020.

En souvenir

Le 3 novembre 2011, le G20 ouvre ses portes à Cannes pour deux jours avec pour objectif de résoudre la crise financière en Europe, alors que le débat sur une sortie éventuelle de la zone euro de la Grèce bat son plein.

Anniversaires

Bertrand Quiriault (photo), directeur général et co-franchisé de la Cage, brasserie sportive, de Beauport...Nicole Bouchard, directrice des services à l’équipe et des relations avec les médias, chez les Remparts de Québec...Pierre Duquet, ex-journaliste du Peuple Lévis...Stella Rose, fille de Mitsou, 18 ans...Dylane Hétu, comédienne et actrice québécoise, 40 ans...Claudine Mercier, humoriste et actrice, 60 ans...Geneviève Rioux, comédienne québécoise, 60 ans...François Gendron, ex-député d'Abitibi-Ouest Parti québécois, 77 ans.

Disparus

Le 3 novembre 2011 : Guy Des Ormeaux, (photo), 80 ans, l’un des fondateurs de RDS... 2019 : Bob Norris, 90 ans, le premier visage de la marque de cigarette Marlboro... 2018 : Sondra Locke, 74 ans, actrice et réalisatrice américaine, compagne et l'égérie de Clint Eastwood pendant une quinzaine d’années... 2017 : Giovanni Maur, 80 ans, designer de profession principalement dans les domaines de la restauration, bars et discothèque de Québec... 2015 : Normand L’Amour, 85 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2013 : Nick Cardy, 93 ans, dessinateur américain de comics... 2012 : Henri Audet, 94 ans, fondateur de Cogeco Communications (radio-télévision)... 2011 : Jean-Marie Roy, 86 ans, architecte québécois... 2010 : Réginald Hamel, 79 ans, professeur québécois et historien... 2006 : Paul Mauriat, 81 ans, chef d’orchestre, arrangeur et compositeur français... 2004 : Sergei Zholtok, 31 ans, joueur de hockey (Nashville)... 1999 : Gaston Rochon, 67 ans, pianiste et arrangeur... 1981 : Thérèse Casgrain, 85 ans, figure bien connue de la politique et championne de la promotion féminine.