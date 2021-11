L’Océanic vient à bout des Eagles 5-4

RIMOUSKI | Xavier Cormier a marqué un but et ajouté trois passes tandis que son compagnon de trio Julien Béland est y allé d’un doublé, en plus d’une mention d’aide, pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain à l’arraché de 5-4 face aux Eagles du Cap-Breton, ce mercredi à domicile.

L’Océanic a marqué à la vitesse de l’éclair lorsque Julien Béland (3e) a trompé la vigilance du gardien des Eagles, Nicolas Rucchia, d’un tir des poignets après 21 secondes de jeu. Xavier Cormier et Simon Maltais étaient complices. Moins de deux minutes plus tard, Luka Verreault a complété une savante passe de Cormier dans l’enclave pour doubler l’avance des locaux. Les Eagles ont réduit l’écart à un but quelques minutes plus tard lorsque Cam Squires a battu le gardien de l’Océanic, Jasmin Simon, entre les jambières. L’Océanic a profité d’une supériorité numérique pour reprendre son avance de deux buts. Cormier a complété la mise en scène d’Alex Drover et de Cam Thomson.

Photo Alexandre D'Astous

Jasmin Simon chassé du match

Les Eagles ont réduit l’écart à un but en début de deuxième période sur un but d’Ivan Ivan. Le gardien de l’Océanic, Jasmin Simon n’a pas très bien paru et Serge Beausoleil a sorti le crochet pour le remplacer par Patrick Hamrla. Simon a accordé deux buts sur huit lancers. Peu de temps après, Frédéric Brunet a frappé le poteau de plein fouet. Les Eagles ont créé l’égalité à la faveur d’une supériorité numérique sur un but de Jérémy Langlois. Dans la dernière minute de jeu, Jacob Mathieu a replacé l’Océanic en avant, sur une belle passe de Xavier Cormier, qui amassait ainsi un 4e point dans le match.

Photo Alexandre D'Astous

Les Eagles ont créé l’égalité 4-4 en début de 3e période par l’entremise de Kian Bell dans lancer du poignet du cercle des mises en jeu. Grâce à un deuxième effort, Julien Béland est parvenu à battre le gardien des Eagles en fin de match pour inscrire le but vainqueur,

En bref

L’Océanic était privé des services de Jérémie Biakabutuka, William Dumoulin et Maxim Coursol, tous blessés. Le défenseur Frédéric Brunet a effectué un retour au jeu. Le défenseur Mathis Gauthier a évolué comme attaquant sur le 4e trio avec Saint-Denis et Lefebvre. Les Eagles étaient privés d’un de leurs meilleurs attaquants, Nicholas Girouard, en raison d’une blessure. L’Océanic disputera son prochain match vendredi soir à Québec.