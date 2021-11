Mairie de Québec: le chef de cabinet de Québec 21 jette les gants!

Dans une sortie publique aussi rare qu’inhabituelle, Richard Côté, chef de cabinet de Québec 21, a attaqué mercredi matin les deux principaux adversaires de Jean-François Gosselin à la mairie tout en accusant les médias de vouloir «détruire» le projet de métro léger.

En plein milieu du point de presse de Québec 21, M. Côté a carrément pris la place de son chef pour se livrer à une diatribe inusitée. «Dans le fond, vous voulez détruire le projet», a-t-il vivement lancé à l’adresse des médias.

Il a assuré que son parti possède en main une étude d’expert qui fournit tous les détails sur le métro VALSE. Selon lui, l’emplacement des stations est déjà décidé à l’exception de la station Holland, puisqu’une discussion avec les citoyens sera nécessaire. Il a également affirmé que 10 arbres devront être abattus pour construire le métro léger. Jusqu’à maintenant, Québec 21 assurait pourtant qu’aucun arbre ne serait abattu dans le cadre de son projet.

Québec 21 n’a pas exclu de rendre ce rapport public. Le parti dit toutefois devoir vérifier la disponibilité de l’expert qui l’a écrit (son nom n’a pas été dévoilé) avant d’organiser une présentation technique de deux ou trois heures. Il n’est pas clair si cette présentation aura lieu avant le scrutin du 7 novembre ou non.

Richard Côté, qui dit avoir pris une journée de congé pour effectuer sa sortie, a estimé qu’on exige un niveau de détails très important pour le projet que son parti porte, alors qu’on ne réclamerait pas la même chose à ses deux principaux adversaires.

Le chef de cabinet ne s’est d’ailleurs pas gêné pour qualifier Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière, de «produit marketing» et d’affirmer que Marie-Josée Savard a échoué dans tous les dossiers qu’elle gère en tant que vice-présidente du comité exécutif.

Même s’il n’est pas candidat au poste de maire ou de conseiller municipal, Richard Côté a expliqué sa sortie par sa vaste expérience passée de conseiller municipal en rappelant qu’il a siégé pendant cinq mandats. «Des fois, ça fait du bien qu’un message soit véhiculé par une autre personne, a-t-il déclaré. Je fais partie de l’équipe.»

Le chef Gosselin a d’ailleurs confirmé que M. Côté sera de nouveau son chef de cabinet s’il remporte la course à la mairie, dimanche soir.

Dons à QFF

Plus tôt en point de presse, Jean-François Gosselin a réclamé que M. Marchand publie la liste de ses donateurs. Il a dit qu’il est «impossible» que Québec forte et fière ait réussi à amasser plus de 130 000$ uniquement grâce à des contributions de 100$ ou de 200$. Il s’est dit certain que QFF a pu bénéficier de prêts de 5000$ (ce qui serait d’ailleurs tout à fait légal, convient-il) et réclame que les noms des éventuels prêteurs soient connus.

M. Gosselin a d’ailleurs partagé un courriel du Directeur général des élections (DGE) dans lequel il est précisé que rien dans la loi n’empêche un parti de dévoiler lui-même les dons de plus de 50$.

Du côté de Québec 21, on a affirmé avoir amassé 30 000$ grâce à six prêts faits par des candidats. Par ailleurs, M. Gosselin dévoilera sa dernière déclaration de revenus, même si ses deux principaux adversaires ne l’ont pas encore fait, a-t-il promis.

