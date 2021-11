Marie-Josée Savard chiffre ses engagements à 1,1 milliard $

La candidate à la mairie Marie-Josée Savard chiffre ses promesses à 1,1 milliard de dollars, dont 387 millions en nouveaux projets.

Mme Savard a présenté mercredi son cadre financier. L'ensemble de ses 240 engagements dépasse légèrement le milliard de dollars.

«Je suis fière de la qualité de mes engagements. On est en mesure de les remplir. Ce n'est pas des promesses en l’air.»

La part principale, 407 millions de dollars, va à la mobilité, avec le projet de tramway et le plan de mobilité active.

Suivent de loin l'environnement, à 165 M$, les sports et loisirs, à 139 M$, et l'économie, le tourisme et les événements, à 99 M$.

Sur le total, 753 M$ sont prévus pour des projets qui étaient déjà en cours et que Mme Savard et son équipe se sont engagées à mener à terme. D'autre part, 81 des engagements sont nouveaux et ils représentent une somme de 387 M$, qui devra être planifiée au plan quinquennal d'immobilisation.

«Ce plan, on souhaite le réaliser graduellement, avec des efforts de 40 millions de dollars récurrents sur quatre ans pour totaliser 400 millions de dollars.» Elle souligne que ces sommes ne tiennent pas compte des subventions qui pourraient venir alléger la facture.

Complexe aquatique

Par ailleurs, Équipe Marie-Josée Savard a pris l'engagement de réaliser le complexe aquatique annoncé en mai pour le nord de la ville. Le projet, d'abord estimé à 20 M$, est maintenant chiffré à 28 M$, a indiqué Mme Savard, qui dit avoir pris en considération le facteur de surchauffe dans l'industrie de la construction.

