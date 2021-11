Pour un référendum sur le tramway et le 3e lien

Comme beaucoup de concitoyens, j’irai voter le 7 novembre aux élections municipales pour élire un nouveau maire et un nouveau conseil municipal. J’écris cette opinion, car je suis déçue du manque de sérieux accordé à deux enjeux qui auront une portée irréversible sur l’avenir de la Capitale nationale.

En effet, je crains que les projets de tramway et du 3e lien actuellement sur la table passent comme une lettre à la poste sans que nous ayons toutes les informations requises pour se prononcer.

Une facture de plusieurs millions

Ces projets, dans leur forme actuelle, génèrent beaucoup de frustrations en raison de leur absence de transparence, mais surtout un sentiment d’impuissance face à l’augmentation sans justification de la facture pour les contribuables de Québec. On parle maintenant d’une facture globale de plus de 500 millions seulement pour le tramway, et ce n’est qu’un début! De plus, pensons à l’inacceptable coupe massive d’arbres matures le long du trajet du tramway, dont le nombre évolue de jour en jour et à sa plate-forme centrale qui coupe littéralement des quartiers en deux, un non-sens pour la qualité de vie des citoyens.

Enfin, l’impact environnemental du 3e lien autoroutier apparaît négligeable dans le débat ou certains refusent de se prononcer sur ce projet sous prétexte qu’ils manquent d’informations. Pensons-y, 50 000 véhicules s’ajouteraient quotidiennement dans la ville de Québec! Lors de l’élection fédérale de 2019, je m’étais déjà prononcée contre ce projet insensé. Je réitère aujourd’hui mon opposition au 3e lien autoroutier, mais je serais disposée à un lien strictement réservé au transport collectif.

Les citoyens doivent pouvoir se prononcer

Dans ce contexte, il faudrait non seulement un conseil municipal minoritaire, mais aussi un maire élu avec une minorité de voix afin de permettre un débat pour obtenir un vote majoritaire pour la tenue d’un référendum. Je désire également que le nouveau conseil municipal adopte un échéancier qui permettrait aux citoyens de se prononcer de façon éclairée sur ces deux projets structurants qui auront un impact irréversible sur l’aménagement et la qualité de vie des citoyens de Québec.

Christiane Gagnon, Ex-députée du Bloc Québécois