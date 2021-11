Québec Forte et fière: un quartier résidentiel à la place du Vieux-Colisée

Une administration dirigée par Québec forte et fière (QFF) démolirait le Colisée de Québec et ferait construire à la place un quartier résidentiel de 800 logements pour permettre la densification de ce secteur de la Ville.

C’est ce que le chef de QFF, Bruno Marchand, a fait savoir, mercredi après-midi en point de presse. Seule l’ossature, ou le squelette, du vieil édifice serait conservée si les études techniques montrent que cela est possible.

Photo courtoisie

Un nouveau quartier, incluant 20% de logements sociaux et une place publique, serait créé à la place de l’édifice actuel et des stationnements qui lui sont adjacents. La hauteur des bâtiments serait de quatre à six étages, mais M. Marchand n’exclut pas d’aller encore plus haut. La construction serait confiée au secteur privé.

20 millions$

L’investissement total serait de 20 millions$, dont 17 millions$ pour la seule démolition de l’édifice. M. Marchand calcule que la Municipalité rentabiliserait son investissement grâce aux taxes qui seront perçues au fil des années.

Photo Stevens LeBlanc

Il estime également que ce projet est une réponse à la crise du logement et qu’il créerait un achalandage intéressant pour dynamiser le Grand Marché situé à proximité.

Comme les nouveaux logements pourraient commencer à pousser aux alentours de 2024 et que le tramway ne se rend pas à cet endroit (du moins pas dans sa première phase), le quartier ne serait pas soumis à la redevance préconisée par M. Marchand le long du tracé du tramway.

