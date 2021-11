Québec va aider ArcelorMittal à réduire les GES à l’usine de bouletage de Port-Cartier

ArcelorMittal, qui souhaite investir 205 millions $ à son usine de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, pour modifier son procédé afin d’y produire uniquement des boulettes de fer à réduction directe, pourra compter sur une aide d’environ 80 millions $ du gouvernement du Québec.

«Les boulettes à réduction directe que nous y produirons à partir de 2025 contiennent une très faible teneur en silice et une haute teneur en fer. Elles constitueront un produit hautement stratégique dans le cadre de la décarbonation entreprise par plusieurs aciéries qui convertissent leurs opérations vers des fours à arcs électriques», a expliqué Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal, par voie de communiqué mercredi.

Le plus important producteur d’acier laminé du pays estime que ce projet permettra de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec de 200 000 tonnes d’équivalent CO2 par an dès 2025, ce qui équivaut au retrait de plus de 57 600 véhicules sur les routes.

«Comparativement à la production de boulettes traditionnelles, les boulettes à réduction directe produites à Port-Cartier permettront également une réduction de GES chez les aciéries au Canada et ailleurs dans le monde», peut-on également lire.

Estimée à plus de 2,7 mégatonnes d’équivalent CO2 par an, cette réduction correspond à quelque 778 000 véhicules retirés des routes.

Pour ce projet, ArcelorMittal va ainsi bénéficier du Programme d’aide financière à l’investissement pour les consommateurs de grande puissance offert par le gouvernement du Québec. Une fois le dossier complété, cette aide, sous la forme d’une réduction de ses coûts d’électricité, devrait être d’environ 80 millions $. Elle est sujette à une bonification si certains critères de réduction de GES sont atteints.

«Avec ce projet, l’usine de Port-Cartier va devenir un des plus grands producteurs au monde de boulettes de fer à réduction directe. Le marché se dirige de plus en plus vers cette technologie. On s’assure donc qu’ArcelorMittal va continuer de créer de la richesse sur la Côte-Nord pour longtemps», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault.

«On positionne nos régions au cœur de l’économie verte de demain. Mon message pour les entreprises qui se cherchent un endroit pour réduire leur GES, c’est: venez nous voir. On va vous accompagner pour réaliser vos projets rapidement. Le Québec est le meilleur endroit au monde pour investir dans l’économie verte», a ajouté M. Legault.

