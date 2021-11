Régis Labeaume effectue une de ses dernières apparitions publiques à titre de maire

Régis Labeaume est apparu souriant et serein mercredi dans ce qui était peut-être sa dernière conférence de presse à titre de maire de Québec.

«Non, ça ne me fait rien!» a candidement admis le premier magistrat, lui qui s’est soumis à cet exercice avec les médias un nombre incalculable de fois pendant 14 ans.

«Je ne peux pas être plus prêt [à quitter]», a-t-il soutenu.

Régis Labeaume a reçu à l’hôtel de ville le prix Régis-Laurin dans la catégorie «élu» qui lui a été remis par l’Association des Groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) afin de souligner son «apport exceptionnel à la cause du logement social et communautaire».

Photo Stevens LeBlanc

Le président de l’AGRTQ, Alain Marcoux, l’a remercié d’avoir été un «grand allié» du réseau de l’habitation sociale et communautaire et pour la pression qu’il a exercée sur les gouvernements pour concrétiser des projets.

De grands besoins

«Je veux [le] redire absolument, parce que c’est peut-être la dernière chance que j’ai d’en parler : on a besoin de logements sociaux. C’est tout d’abord un geste social important, on ne peut pas laisser dans la misère ceux qui le sont, même si leur vote n’est pas pesant dans la balance», a déclaré M. Labeaume.

Jetant un regard sur le passé, il a rappelé qu’il a toujours été «un social-démocrate indécrottable», même si «ça a moins paru dans les premières années, parce que je suis un peu pique, pique», a-t-il lancé.

Selon lui, son bras de fer avec les syndicats municipaux a pu «colorer» son image au début. Son objectif était de diminuer la facture pour les contribuables et de moderniser le régime de négociation dans le milieu municipal, a-t-il soulevé.

«Je ne suis pas antisyndical. Moi, je pense que les syndicats ont sauvé tellement de vies au Québec, dans l’histoire, qu’ils étaient nécessaires et ils le sont encore. [...] On m’a beaucoup coloré à droite, alors que je suis à l’extrême centre, je vais vous le dire, et souvent centre gauche pour bien des thématiques. Je pense qu’avec le temps, les gens ont pu découvrir un peu plus ce côté-là», a-t-il poursuivi.

Transition harmonieuse

Régis Labeaume a précisé qu’il n’avait plus aucune sortie publique officielle à son agenda d’ici l’élection de dimanche, mais qu’«on ne sait jamais» si quelque chose pourrait s’ajouter d’ici là.

Tant que la personne qui lui succédera n’aura pas été assermentée, ce qui devrait survenir dans un délai d’environ une semaine après l’élection, il continuera d’ailleurs d’occuper ses fonctions.

Il souhaite une transition la plus harmonieuse possible, peu importe qui est élu. Il sera à son bureau la semaine prochaine.

«Ce qui m’importe, actuellement, c’est de m’assurer que tout soit prêt. Par exemple, on a travaillé encore la semaine dernière sur une proposition budgétaire», a expliqué le maire. Celui ou celle qui prendra sa place «fera bien ce qu’il voudra avec.»

«Je me suis assuré que tous les briefings soient prêts, a-t-il ajouté. Ensuite, il y a des formations, aussi, sur l’éthique, sur la ville. S’il y a de nouveaux élus, ils vont arriver ici et ils vont être perdus un peu, alors je m’assure que tout ça soit prêt avec la machine.»

«Moi, la politique de la terre brûlée, je ne crois pas à ça. Alors, je veux juste m’assurer que tout se passe dans l’ordre, et je vais tenter de me faire petit», a-t-il conclu.

À voir aussi