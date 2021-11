Saguenay: les installations portuaires de Rio Tinto changent de visage

Le chantier de modernisation de certains équipements dans les installations portuaires de Rio Tinto, à Saguenay, va bon train.

Depuis mardi, un premier navire déchargé au quai Duncan est amarré avec la nouvelle plateforme construite à l'extrémité du quai. Il s’agit d’un bateau en provenance du Brésil qui transporte une cargaison de bauxite.

«C'est une plateforme qui nous sert à avoir un patron d'amarrage sécuritaire pour la dimension des navires que l'on reçoit», a expliqué le directeur des Installations portuaires de Rio Tinto, Martin Lavoie.

Auparavant, l'amarrage au bout du quai Duncan était devenu complexe, surtout avec des navires de plus en plus allongés.

«On a eu beaucoup plus de navires mesurant 229 mètres, cet été, ce qui nous a empêchés de décharger l'alumine et la bauxite en même temps. Donc, ça nous a amené des casse-têtes au niveau des mouvements de bateaux», a ajouté M. Lavoie.

En effet, les navires sont de plus en plus gros. Si 225 mètres est devenu la norme, beaucoup mesurent 229 mètres. Les nouvelles installations permettent ainsi, en plus du quai Duncan, de faire des manœuvres sur l’autre quai, le quai Powell. Donc, de pouvoir décharger simultanément un autre navire qui contiendrait, celui-là, de l'alumine.

«C'est de plus en plus difficile de faire les deux en même temps sur le quai Duncan d'où la modernisation du quai Powell pour permettre de le faire de manière sécuritaire, a indiqué Martin Lavoie. C'est notre priorité, la sécurité. C’est même notre valeur numéro un, la sécurité de nos employés et de nos installations.»

Cette amélioration commande un investissement totalisant 105 millions $. La moitié des travaux est complétée. On est dans la pointe du chantier. «On a jusqu'à 102 travailleurs présentement sur le chantier.»

Les installations portuaires de Rio Tinto dans le secteur de La Baie accueillent 125 navires par année, ce qui représente cinq millions de tonnes de matières premières.

Dans les plans, il reste la modernisation du quai Powell. Dans quelques semaines les travaux vont prendre une pause jusqu'au printemps prochain, car on espère avoir terminé le travail à la fin de 2022.