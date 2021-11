Troisième lien: virulente sortie de Jean Rousseau contre la CAQ

Le candidat à la mairie de Québec Jean Rousseau accuse le premier ministre François Legault d'avoir commis une «bourde monumentale» et de faire preuve d'un «manque de jugement flagrant» dans ses propos qui tentent de justifier le troisième lien.

Le chef de Démocratie Québec n'a pas mâché ses mots contre le PM et son ministre de l'Environnement, Benoit Charette, qui ont au cours des dernières heures fait des déclarations sur le troisième lien.

En Écosse, le premier ministre a rejeté un tunnel entièrement dédié au transport collectif en affirmant qu'il n'y a pas assez de densité sur la Rive-Sud, a rappelé M. Rousseau, qui fait la promotion d'un troisième lien réservé au transport en commun. «Curieusement, s'il n'y a pas assez de densité pour le transport collectif, pourquoi y en aurait-il pour 55 000 autos dans le centre-ville?» a-t-il lancé, en point de presse devant l'Assemblée nationale.

Il a aussi blâmé le ministre de l'Environnement qui a affirmé que les études environnementales ne bloqueraient pas le projet. «Il n'a que faire des études environnementales. Refus de la science, refus systémique. [...] Un ministre de l'Environnement qui ne défend pas l'environnement, mais que défend-il?»

M. Rousseau note que le gouvernement a pris position favorable dans deux autres projets qui ont été rejetés, faute d'acceptabilité sociale: le projet de gaz naturel liquéfié GNL et le projet Laurentia. «Un ministre de l'Environnement doit être le défenseur des propositions environnementales et non pas le promoteur de certains industriels. Et c'est triste. Nous revenons en arrière. Le premier ministre est malhabile, il fait erreur et il devrait rectifier le tir.»

Il en appelle au gouvernement fédéral pour qu'il refuse de financer un troisième lien dans sa forme actuelle. Il maintient sa demande pour la tenue d'un référendum.

Il accuse par ailleurs ses adversaires Marie-Josée Savard et Bruno Marchand de «manquer de courage» en refusant de rejeter un troisième lien autoroutier.

