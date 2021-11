Un nouveau vaccin anti-COVID approuvé par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a accordé mercredi l'homologation d'urgence au vaccin anti-COVID Covaxin du laboratoire indien Bharat Biotech.

Ce vaccin - efficace à 78% - est recommandé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. Il requiert deux doses à quatre semaines d'intervalle, mais se révèle «particulièrement bien adapté aux pays à revenu faible et moyen en raison de la facilité avec laquelle il peut être stocké», selon un communiqué de l'OMS.

C'est le premier vaccin entièrement développé et fabriqué en Inde à avoir l'homologation de l'organisation onusienne.

Il vient rejoindre les vaccins anti-COVID de Pfizer-Biontech, Moderna, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste.

L'homologation par l'OMS permet de faciliter la reconnaissance internationale du vaccin et surtout aux agences onusiennes et au système Covax, mis en place pour faciliter l'accès à l'immunisation anti-COVID dans les pays les plus démunis, d'en faire usage.

