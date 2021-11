Manœuvre «téméraire»: un policier du SPVQ reconnu coupable en déontologie

Un policier de Québec, responsable d’une collision après avoir fait une manœuvre «téméraire» alors qu’il n’était pas en situation d’urgence, a été reconnu coupable devant le Comité de déontologie policière.

En 2019, l’agent Sébastien Bouchard-Mathieu du SPVQ est appelé à répondre à un appel non urgent à la suite d’une collision mineure entre une voiture et un chevreuil à Saint-Augustin. Sur l’autoroute Félix-Leclerc, le policier prend la sortie de la route 138, mais réalise qu’il s’est trompé en prenant la bretelle en direction est alors que l’accident était à l’ouest.

Le policier a fait valoir devant le comité que son intention était de faire demi-tour en empruntant le stationnement d’un motel situé de l’autre côté du boulevard Hamel et de reprendre son chemin vers l’ouest. Or, le conducteur d’une camionnette qui circulait en sens inverse a été surpris par la manœuvre imprévisible du policier et a percuté de plein fouet l’autopatrouille.

Version contredite

S’il est évident pour le juge que la camionnette qui venait à contresens «roulait trop rapidement», à une vitesse de 107 km/h dans une zone de 70, il estime tout de même que la conduite du policier était «téméraire».

D’ailleurs, le comité « ne croit pas » la version du policier estimant que «la manœuvre décrite par l’agent n’est pas plausible». Son témoignage étant «contredit» par le reconstitutionniste en accident, pourtant témoin de la partie policière.

Puisque le policier n’était pas en situation d’urgence et que ni ses gyrophares ni ses sirènes n’étaient activés, il se devait de respecter le code de la sécurité routière.

Ainsi, l’agent Bouchard-Mathieu a dérogé au Code de déontologie policière en ne conduisant pas son «véhicule avec prudence et discernement». Le policier du SPVQ recevra sa sanction lors d’une prochaine audience.