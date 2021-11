LECLERC, Simone Beaudoin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 octobre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Simone Beaudoin, épouse de M. Joseph-Arthur Leclerc. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 13h30 à 15h15.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.Elle laisse dans le deuil outre son époux Joseph-Arthur; ses enfants: Claudette (Roger Laliberté), Louise (Mario Goulet), Diane (Jean Guérard), André (France Leclerc), Michel (Sonia Duchesne) et Robert (Rachelle Blais); ses petits-enfants: Mathieu, Simon et Karine Laliberté; Anne-Marie, Marc-André, Guillaume et Gabrielle Goulet; Sébastien et Elisabeth Guérard; Marie-France et Jean Leclerc; Ludovic et Sophie Leclerc; Catherine et Sarah-Maude Leclerc et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin et la famille Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca