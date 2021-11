TARDIF, Marie-Rose



Au CHSLD Chauveau de Québec, le 25 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée, madame Marie-Rose Tardif, épouse de feu monsieur Raymond Boivin. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond (Danie Garneau), Robert, Lucie (Gilles Martel) et Francine (Simon Arial); ses petits-enfants: Stéphane, Karl, Mélissa et Daniel, Pierre-Luc et Karmilya; ses arrière-petits-enfants: Adellya et Jackson; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousins, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances au:de 10h à 12h et de 13h à 16h et de 18h à 20h.La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD Chauveau pour les bons soins apportés à madame Tardif. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale, 1 Av. du Sacré Cœur, Québec, QC G1N 2W1, https://fondationfais.org/