ROCHON, Colette



Au CHSLD de Saint-Casimir, le 13 octobre 2021, à l'aube de ses 87 ans, est décédée dame Colette Rochon, épouse de feu monsieur Thomas-Louis Denis, fille de feu monsieur Émilien Rochon et de feu dame Annette Lafontaine. Elle était native de Saint-Ubalde. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, en présence des cendres,de 9h30 à 10h45 à laL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Rochon laisse dans le deuil ses enfants : Herman (Carole Gauthier), Sylvie (Jacques Duchesne), Jacques (Hélène Gravel), Gisèle (Mario Langford), Chantal (Guy Blanchette) et Hugues (Chantal Tessier); ses petits-enfants : Mathieu (Julie Grenier), Cynthia (Roxan Turcotte), Émile (Joanie Tessier Leclerc), Mathilde, Laurent, Marianne (Marc Vinceslas), William, Sarah ainsi que ses huit arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : feu Nelson (feu Laurette Laganière), Marcel, feu Marie-Ange (feu Jean-Baptiste Leduc), feu Gisèle (feu Normand Lachance), feu Germaine Beaupré (feu Fernand Montambault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis : feu Benoît (feu Jeanne d'Arc Pleau), Luce (feu Léon Horodyski), Colombe (feu Benoît Perron), feu Christine (feu Gérald Tremblay), Gemma (feu Clément Savard), Joseph-Herman (Muriel Girard) et Rita (feu Gérard Guérin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf : fondation@santeportneuf.ca. Des formulaires seront disponibles à la salle de l'Aréna lors des condoléances.