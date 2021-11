CÔTÉ, Carmen



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Carmen Côté, survenu à Québec le 5 octobre 2021, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Georges Rousseau, la fille de feu Rose Gagnon et de feu Napoléon Côté. Elle habitait à la Résidence St-Patrick à Québec.L'inhumation des cendres de Mme Côté se tiendra à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carl Rousseau (Ghyslaine L'Heureux) et Pierre Rousseau (Dany Pepin); sa petite-fille Sarah Rousseau (Yanick Perreault- Turmel); son frère Paul (Denise Méthé); ses beaux-frères et belles-sœurs; plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s, plus particulièrement ceux des condominiums le Marinier. Outre ses parents, elle est allée rejoindre son époux Georges Rousseau, ses frères et sœurs dont Roméo (feu Jeannine Bouchard) ainsi que ses ami(e)s décédés avant elle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du 3e étage de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418 687-6084. https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=allNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.