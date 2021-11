BEAUMONT, Gaston



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, après un cours séjour de soins palliatifs, le 20 octobre 2021 à huit jours de ses 93 ans, est décédé monsieur Gaston Beaumont, époux depuis 67 ans de Françoise Gingras. Il était le fils de feu Léger Beaumont et de feu Cécile Cloutier, il était originaire de l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Jean Lemelin), Jean (Lyne Lortie), Marcel (Jocelyne Paradis), Yvon (Sylvain Thibault) et Guylaine (Richard Carrier); ses petits-enfants: Marjorie Lemelin (Bernard Gauthier), Maxime Beaumont (Annabelle Beaupré), Amélie Beaumont (Richard Martel), Marie-Pier Beaumont (Mario jr. Benoît), Laurianne Beaumont, Jonathan Beaumont (Estelle Paquet), Francis Beaumont (Ariane Marsolais) et Dave-Steve Carrier; ses arrière-petits-enfants: Abygaëlle, Zachary et Laurence Gauthier, Olivier Beaumont, Charles, Aurélie et Gabrielle Rochette, Mathis Benoît, Daphnée Ross et Nora Lavoie, Benjamin Beaumont et Brandon Carrier. Il laisse également dans le deuil son frère Lionel Beaumont (feu Annette Bédard), sa belle-sœur Irène Gingras (feu Léopold Morin), son beau-frère Georges Gingras (Françoise Leclerc). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ceux qui l'ont précédé là-haut de la famille Beaumont: Roland, Régina, Thérèse, Jean-Paul et Gracia, et ceux de la famille Gingras: Simone, Marie-Claire, Cécile, Rosaire, Raymond et Denise. La famille a confié monsieur Beaumont au:La famille recevra les condoléances le vendredi 12 novembre 2021 de 18h à 21h et le samedi le 13 novembre 2021 de 8h30 à 10h.La mise en crypte suivra la cérémonie au cimetière de la Souvenance. La famille aimerait remercier la Docteure Maryse Archambault et son équipe de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à leur père et mari. Pour rendre hommage à monsieur Beaumont, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com