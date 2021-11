GAGNON, Roland



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 25 octobre 2021, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roland Gagnon, époux de dame Carmelle Lachance. Il était le fils de feu monsieur Philippe Gagnon et de feu dame Albertine Racine. Il demeurait à Château-Richer.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie soit de 9h30 à 10h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse dame Carmelle Lachance, ses enfants: Luc (Madeleine Lyndsay), Brigitte (Noël Taillon), feu Marc, Sonia (Christian Fortin), Claudia (Sylvain Renaud); ses petits-enfants: Emy, Félix, William et Olivier; son frère et ses sœurs: feu Jean-Charles (Jeannine Nadeau), Marie-Paule (feu Adrien Tremblay), Rachelle (feu Joseph-Henri Charbonneau), feu Lilianne (feu Jean-Guy Godin), feu Gisèle (Léo Rioux), Lise (feu Hermel Simard) et feu Marguerite; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Lachance: feu Thérèse (feu Paul-Émile Morissette), feu Clément et Hélène (Gabriel Simard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e côte de l'hôpital Ste-Anne-de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (QC) G0A 1E0 téléphone 418-827-3726 poste2802.https://fondationsab.org/. La direction des funérailles a été confiée à la