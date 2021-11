FONTAINE, Maryse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2021, à l'âge de 48 ans, est décédée Maryse Fontaine, conjointe de Marc-André Fontaine, fille de feu Réal Fontaine et de Louise Lainé. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil son fils Maxence Harbour, son frère Étienne Fontaine (Nancy McKeown), sa belle-mère Francine Fortin (feu Gilles Fontaine), sa belle-soeur Julie Fontaine (Frédéric Guilliano), ses neveux: Alexis et Raphaël; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. Sincères remerciements aux infirmières et au préposés de l'Hôpital Enfant-Jésus, au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au docteure Frédérique Bissonnette pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 13 h.