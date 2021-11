CLUSIAULT, Élise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 22 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé madame Élise Clusiault, épouse de monsieur Claude Roberge, fille de feu Adolphe Clusiault et de feu Laurette Drouin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostôme. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille: Christine Roberge; ses petits-enfants: Alexandre Ducharme et Kassandra Roberge; son arrière-petit-fils: Nathan Ducharme; ses frères et soeurs: Yvon, Diane, Céline, Thérèse, Irène, Réjean, Raynald, Denis, Sylvie et Christian; ses beaux-frères et belles-soeurs: Louisette, Ghyslain, Marcel, Yves, Jacques, Dominique, Céline, Nathalie et Dorothy; ses filleuls: Maude Clusiault et Steeve Roberge; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à son médecin de famille le Dr Richard Belley, au personnel et aux médecins en oncologie et radiothérapie de même qu'aux infirmières-pivots du CRIC, des unités de soins et de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Nous remercions également le Dr Norbert Dion, les médecins en radiothérapie et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, le Dr Prévost et le personnel exceptionnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis ainsi que le personnel de maintien à domicile du CLSC de Saint-Romuald pour les soins prodigués et l'écoute dont Élise et sa famille ont bénéficié au cours des cinq dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/, ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.le jeudi 11 novembre de 18h à 21h età compter de 10h.