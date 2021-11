GIGUÈRE, Louisette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Louisette Giguère, épouse de monsieur Michel Lacroix, elle demeurait à l'Ancienne- Lorette. Entourée de l'amour des siens, à l'hôpital de St-François-d 'Assise, le 9 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, que nous a quittés madame Giguère. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Giguère et de feu Thérèse Savard. Elle laisse dans le deuil son époux: Michel Lacroix; ses filles: Line (Michel Veilleux), Johanne (Kevin Gray), Julie (Mario Veillette), Brigitte (Régis Gosselin) et Florence (Mario Courtois); ses petits-enfants: Rémi Gosselin (Amber Kuan), William Gosselin, Bruno Gosselin, Didier Gosselin (Catherine Rivard), Léa Veilleux (Antonio Aleman) et Estelle Veilleux (Antoine Labrie); ses arrière-petits-enfants: Ryan Gosselin et à naître bébé Aleman, ainsi que de nombreux autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre sa fille Marielle qui l'a précédée dans la mort. Nous nous souviendrons de Louisette comme étant une femme souriante, douce et dévouée à sa famille. Ton souvenir vivra éternellement dans nos cœurs. Quand tes yeux se sont fermés, un cœur d'or venait de cesser de battre. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 11h30.Considérant les circonstances actuelles et les mesures sanitaires imposées par la santé publique qui limite le nombre à 50 personnes à la fois dans nos salons, les condoléances se feront sur rotation. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation sociale sera respectée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5, https://iucpq.qc.ca/#. Pour rendre hommage à madame Louisette Giguère, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com