DUFRESNE, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean Dufresne, époux de feu dame Cécile Arcand, fils de feu monsieur Arthur Dufresne et de feu dame Béatrice Naud. Il demeurait à Lévis autrefois de Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Dufresne laisse dans le deuil ses 3 enfants: Ginette (Yvon Roy), Denis (Guylaine Rousseau) et Benoit (Nancy Gagnon); ses 8 petits-enfants: Amélie, Olivier, Caroline, Alexandra, Marie-Soleil, Ann-Frédérique, Gabriel et Benjamin; ses 9 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Gilberte (feu René Frenette), feu Gisèle (feu Albert Leduc), Aline (feu Yvon Savard), Thérèse (feu Guy Martin), feu Raymond (Gabrielle Légaré), Denise, Colette (feu Paul Patenaude), feu Gaétane (feu Jean-Yves Petitclerc), Fernand (Jocelyne Julien) et Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Arcand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel- Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, Avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.