GUENETTE, Denise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 23 octobre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Denise Guenette, épouse de monsieur Léo Jolicoeur, fille de feu Lucienne Genois et de feu Jean-Marie Guenette. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Josée (Gilbert Gauthier) et Alain; ses frères et soeurs: Jean (Jeannine Caron), Hélène (Claude Nolet), Claire (Daniel Goyette), feu Michel et Lucie (André Paradis); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jolicoeur: Rosaire (Rose-Hélène Demers), feu Louisette (feu Oscar Plante), feu Marcel (Yolande Carrier), feu Lucien (feu Pauline Fortier), Pauline (feu Gilles Roy), feu André (Huguette Paré), Mariette (feu Albert Lachance), Bernard (Diane Gilbert), Patrice (Lyse Dumont) et Lilie (Donat Lévesque); ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et celui de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera aule dimanche 7 novembre de 19h à 21h età compter de 9h.