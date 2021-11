VALLIÈRES, Yolande Lemelin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Yolande Lemelin, épouse de feu monsieur Armand Vallières, fille de feu monsieur Gérard Lemelin et de feu madame Graziella Bussières. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Samuel (Jocelyne Marquis conjointe de Denis Audet), Daniel (Diane Roberge) Marie (Richard Dubé) et Jean (Michèle Bilodeau); ses petits-enfants: Simon Roberge Vallières (Marie-Noëlle Bourque), Benoît Roberge Vallières (Élise Gamache), Jean-Michel Vallières, Alexandre Vallières (Catherine Bernard), Émile Dubé (Sabica Fellice) et Gabrielle Dubé; ses arrière-petits-enfants: Léa-Maude Vallières, Laurie-Ève Vallières et Henri Vallières; ses sœurs: Huguette (feu Lucien Paquet), feu Fernande (feu Maurice Huot), Charlotte (feu Roger Dorval) et sa belle-sœur madame Florence Couture (feu Lucien Vallières). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières. Elle était la marraine de monsieur François Paquet et de madame Doris Grégoire (Marcel Gagné). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci à ses bons samaritains monsieur Donat Gravel et son épouse feu madame Simone Higgins pour les attentions et les services rendus. Merci au Dr Serge Nadeau pour son empathie et ses bons soins. La famille tient également à remercier infiniment les employés du 3e étage de la Résidence Saint-Antoine. Vous avez été nombreux à prendre soin de notre mère, contribuant ainsi à lui apporter une meilleure qualité de vie. Un merci à l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement Naomie et Manon pour leur humanisme et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie de Saint-Romuald.