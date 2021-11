TREMBLAY, Jacques



À son domicile, le 26 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Tremblay, époux de madame Gisèle Giguère, fils de feu madame Jeannette April et de feu monsieur François Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 13h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Danielle Tremblay (Pierre Létourneau) née de sa première union avec Denise Nadeau, les enfants de sa conjointe, Constance Labonté (François Trottier) et Jacques Labonté (Marie-Christine Lamoureux); ses petits-enfants: Catherine Tremblay (Stébane Gélinas) et Élisabeth Tremblay; ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Jacob et Charlotte; ses frères et sœurs: feu Ghislaine Tremblay (feu Jules Audet), feu Carmen Tremblay et Michelle Tremblay (Ghislain Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Henri Giguère (Patricia McGrath), Linda Giguère et Carmen Giguère, ainsi que ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Téléphone : 418 660-2100 Site web : www.centreaide-quebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.