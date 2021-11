ST-PIERRE, Louise



Au CHSLD Les Jardins du Haut St- Laurent, le 18 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Louise St-Pierre, épouse de feu monsieur Ottavio Polonia, fille de feu Frédéric St-Pierre et de feu Étiennette Talbot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses filles : Letissia (Marc Bouchard) et Elga; ses sœurs : Jocelyne, Suzanne, Pauline, Yolande et leurs conjoints; ses belles-sœurs : Elia Polonia (feu Bruno Zanier) et Luigina Del Degan (feu Luigi Polonia), ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent et toute l'équipe des aides-soignants pour les bons soins prodigués à Louise pendant toutes les années à cette résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.