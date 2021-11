BOUCHARD, Réal



A l'Hôpital St-François d'Assise le 25 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Réal Bouchard, époux de feu dame Rita Gourgues et fils de feu dame Exzilia Leblond et de feu monsieur Elzéard Bouchard. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses fils: André (Susan Munoz) et Benoît (Claudette Duchesneau); sa petite-fille Caroline Bouchard (Gilles Gagnon) et son arrière-petite-fille Alice. Il était le frère de Roger (Rita Caron), feu Raymond (feu Jeannette Bernier), feu Léopold (feu Jeannette Labrecque), feu Aurietta (feu Évariste Breton), feu Jean-Claude (Dolorès Racine) et Raynald (feu Rachel Morin); ses beau frères et belles-sœurs de la famille Gourgues: Émilien (feu Gaétane Giffard), feu Maurice (Susanne Langevin), feu Marie-Marthe (feu Roland Pichette) et feu Monique (feu Joachim Asselin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 18 h à 20 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. La famille désire remercier tous le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention et les bons soins prodigués à notre père.