FOURNIER, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Guy Fournier, époux de madame Marcelle Lapointe, fils de feu monsieur Gérard Fournier et de feu madame Fernande Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h45.L'Inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles. Outre son épouse Marcelle, il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Marc Lalumière) et Geneviève (Etienne Breault); ses petits-enfants : Antoine, Laurent, Raphaël et Juliette; ses sœurs: Odette (André Thomassin), Nicole (André Fafard) et Danielle (Paul-Henri Lessard); ses beaux-frères : Jacques (Suzanne Tourville), Jean (Sylvie Joyce) et Alain (Chantale Tremblay) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département d'hémato-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. https://fondationenfantjesus.ca/formulaire-de-don/