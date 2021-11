GIRARD, Pierrette Bédard



Au centre d'Hébergement de l'hôpital Régional de Portneuf, le 24 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Pierrette Bédard Girard, épouse de feu monsieur Raymond Girard, fille de feu dame Juliette Rhéaume et de feu monsieur Lucien Bédard. Elle demeurait auparavant au Lac St-Charles. La famille se réunira en présence du corpsL'inhumation aura lieu au cimetière du Lac St-Charles sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses fils: feu Guy et Pierre (Line Bibeau); ses petits-enfants: Carl, Vicky (Gabriel Benoit-Martin) et Caroline; ses 5 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: André (Réjeanne Beaulieu), Françoise (feu Simon Rhéaume, feu Raymond Larose), Yves (Laurette Rhéaume), Louise (feu Jean-Guy Simard) et Annette (Carol Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: Louise (feu Dollard Beaumont) et Denyse. Elle est allée rejoindre son frère, sa sœur et ses beaux-frères et belles-sœurs décédées: feu Simon (Louise Verret), feu Jeanne-D'Arc (feu Rodrigue Savard), feu Jean-Paul (feu Simone Ferland), feu Robert (feu Annette Jobin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces dont sa filleule Carole Girard et son filleul Alain Simard, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à sa sœur Françoise pour les bons soins et l'hébergement au cours des dernières années jusqu'à son entrée au centre d'hébergement de l'hôpital Régional de Portneuf, ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont apporté leur précieuse aide. La famille tient également à remercier chaleureusement tout le personnel du 2e étage du CHSLD, pour leur délicatesse, leur dévouement, leur bon soin et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé de Portneuf au 700 rue St-Cyrille, Saint-Raymond, Qc, G3L 1W1.