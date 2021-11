TRÉPANIER, Robert



Le 18 octobre 2021, au Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL), est décédé à l'âge de 99 ans et 9 mois, monsieur Robert Trépanier. Il était l'époux de feu dame Anita Routhier et fils de feu Ovila Trépanier et feu Marie-Ange Drouin. Il était le père de Colette (feu Paul Poncelet), Nicole, feu Normand (Aline Jouglet) et François. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Dominique et Martin Poncelet, Janic, Marie-Claude et Jean-Philippe Trépanier; ses arrière-petits-enfants: Louis, Laurent, Ania, Elsie, Mathilde, Antoine, Flora. Il laisse également dans le deuil sa compagne des dernières années, Mme Jeanne d'Arc Paradis-Blondeau et ses enfants; sa sœur Jeanne d'Arc (Roland Payeur), sa belle-sœur Marthe L'Heureux (feu Marcel Trépanier), de nombreux neveux et nièces des familles Trépanier et Routhier ainsi qu'autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses frères, beaux-frères et belles-sœurs des familles Trépanier et Routhier qui l'ont prédécédé. Monsieur Trépanier était natif de St-Jacques de Leeds et a passé la majeure partie de sa vie à Plessisville, à titre de dirigeant de Les Boiseries Plessis Ltée, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ameublement sur mesure. La famille recevra les condoléances le samedi 6 novembre 2021, jour des funérailles, à compter de 11 h, au complexe funéraireLa famille tient à remercier spécialement le personnel de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL et celui de la Résidence Jules Verne (Maisonnée 1) pour les bons soins prodigués à leur père.