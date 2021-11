LARIVIÈRE, Claudette Renaud



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Claudette Renaud, épouse de monsieur Norbert Larivière. Elle était la fille de feu dame Lucienne Gagné et feu monsieur Léo Pierre Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église deux heures avant la cérémonie, soit à compter de 8 h 30. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Norbert, ses enfants: Andrée (Denis Dallaire) et France (Mohamed Montasser); ses petits-enfants: Charlotte Dallaire, Rosalie Bouliane et Jassem Montasser; ses frères et sœurs: feu Fernand, feu Jean-Louis (Mariette Samson), Céline (Marcel Paquet), feu Françoise (Robert Robitaille), feu André, Yves, feu Louise (feu Léo Garneau), feu Diane, Michel (Hélène Roy), Hélène (Jean-Guy Frédérick), Benoit, Édith et Muriel (feu Jean-Guy Lafrance); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette (feu Théodore), feu Gérard (feu Donalda Fecteau), feu Guy (feu Gemma Maheu), Denise (feu Sauveur Lapointe), Thomas (feu Rita Bisson), Normand (feu Marielle Poulin), Sœur Normande, Alice (Maurice Leclerc), Ernestine (feu Michel Bowles), feu Louisa (feu Jean Doré), Jeanne (André Leclerc), Gabriel (Jannette Roberge) et Odina (feu Ginette Thompson, Jocelyne Lavoie) ainsi que ses filleuls: Sophie Renaud et Simon Leclerc, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 5e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075.