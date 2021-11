PLAMONDON, Jean-Guy



À l'IUCPQ, le 16 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Plamondon, époux de dame Mariette Laroche, fils de feu Maurice Plamondon et de feu Rose Daigle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mariette; ses enfants: Mario, Stéphane (Isabelle Leduc), Steve (Mélanie Bégin) et Caroline (Karl Cassidy); ses petits-enfants: Alicia, Francis, Gabriel, Florence, Laurianne, Rosalie, Marilou, Laurie, Samuel, Émilie, Raphael, Zoé et Édouard; ses frères et sœurs: feu Marcel, feu Raymond, feu Jeannine (feu Roland Linteau), Jean-Claude (Lyse Langlois) et Michel (Céline Pageau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Laroche: feu Thérèse (feu Jean-Charles Leprohon), Jacqueline (feu Robert Grégoire), feu Jean-Louis (Theresa Roach), feu Paul-André (Carmen Gagné), feu Ghislaine (feu Roger Gilbert), Denise (feu Paul-Emile Giguère), Yvon (Colette Gauvin) et Nicole (feu François Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: parkinsonquebec.ca